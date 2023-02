Ejército de EE. UU. derriba otro objeto volador no identificado

Un nuevo objeto volador no identificado fue derribado este domingo por el Ejército de Estados Unidos, en el sector del lago Hurón, en el norte de aquel país cerca de la frontera con Canadá, según informó el congresista Jack Bergman.

“He estado en contacto con el Departamento de Defensa respecto a las operaciones en la zona de los Grandes Lagos. El Ejército estadounidense ha dado de baja otro ‘objeto’ sobre el lago Hurón“, indicó a través de su cuenta de Twitter Jack Bergman.

“Agradezco la acción decisiva de nuestros pilotos de combate. El pueblo estadounidense merece muchas más respuestas de las que tenemos“, sentenció el congresista.

I’ve been in contact with DOD regarding operations across the Great Lakes region today.

The US military has decommissioned another “object” over Lake Huron.

I appreciate the decisive action by our fighter pilots.

The American people deserve far more answers than we have.

— Rep. Jack Bergman (@RepJackBergman) February 12, 2023