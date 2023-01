Michelle Obama cumple 59 años: su esposo Barack le dedicó un romántico mensaje en sus redes sociales

La exprimera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, este 17 de enero cumple 59 años de edad. Durante los 8 años en los que estuvo en la Casa Blanca, Michelle trabajó en los ámbitos de la educación, la nutrición y la pobreza.

Su marido, el cuadragésimo cuarto Presidente de EE. UU., Barack Obama, le dedicó un especial mensaje por su cumpleaños a través de las redes sociales.

En su cuenta de Twitter, Barack Obama publicó una fotografía junto a Michelle donde se les observa abrazados, a lo que agregó “Feliz cumpleaños, Michelle Obama, haces que cada día sea más brillante, y ¡de alguna manera sigues luciendo mejor!”, publicó el expresidente de los Estados Unidos.

Happy birthday, @MichelleObama. You make every day brighter — and somehow keep looking better! pic.twitter.com/hJwQy4YCSm

— Barack Obama (@BarackObama) January 17, 2023