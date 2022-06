“Tengo el corazón roto por las personas de este país que perdieron su derecho fundamental a tomar decisiones informadas acerca de sus propios cuerpos” fueron las palabras con las que la ex primera dama estadounidense Michelle Obama comenzó su comunicado, luego de la determinación de la Corte Suprema de revertir la legalidad del aborto.

Durante esta jornada, se dio a conocer la decisión del tribunal supremo de dejar sin efecto la antigua ley al considerar que ya no existe el derecho constitucional federal al procedimiento.

Esto implicará no solo la libertad de cada estado de determinar sus propias leyes restrictivas en cuanto al aborto, sino que además transformará la situación del acceso a la salud sexual y reproductiva en el país.

Michelle Obama sobre el aborto: “Ahora nos toca otra vez”

La abogada y esposa del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, además destacó la “forma dolorosa en la que han aprendido lecciones” debido a las numerosas mujeres que han arriesgado sus vidas realizando abortos inseguros en el pasado.

“Un tiempo en el que el gobierno negó a las mujeres el control sobre su capacidad reproductiva, forzándolas a seguir con embarazos que ellas no querían y abandonándolas una vez que los bebés nacieron”, lamentó.

“Eso fue lo que nuestras madres, abuelas y bisabuelas vivieron, y ahora nos toca otra vez“, puntualizó. “Me parte el corazón la chica adolescente que no podrá terminar su escuela o vivir la vida que ella quería porque el estado controla sus decisiones reproductivas; la madre en un embarazo inviable que es forzada a llevarlo a término; los padres que ven el futuro de sus hijos esfumarse; la salud de las trabajadoras que no recibirán más ayuda sin arriesgar prisión”, detalló la también escritora.

“Este no es el futuro que ustedes eligieron”

Asimismo, denunció que cuando no se entiende la historia se repiten los mismos errores. “Esta horrenda decisión tendrá consecuencias devastadoras, por lo que es necesario hacer el llamado a despertar, especialmente a los jóvenes. Yo sé que este no es el futuro que ustedes eligieron para su generación, pero si ustedes se rinden, heredarán un país que no se parecerá a ustedes ni a los valores en los que creen“, advirtió la representante demócrata.

“Este es un momento difícil, pero nuestra historia no termina aquí. Parece como que no podemos hacer mucho ahora, pero podemos. Y debemos (…) Sé que podemos hacerlo juntos”, argumentó.

El comunicado finaliza con un reconocimiento a organizaciones como “Planned Parenthood” (Paternidad Planeada) y “The United State of Women” (Estados Unidos de las Mujeres), a través de las cuales ella invita a canalizar la frustración y la rabia que pueden sentir los sectores a favor del aborto.

“Debemos levantarnos y encontrar el coraje para seguir trabajando en crear la América que todos merecemos”, cerró.

My thoughts on the Supreme Court's decision to overturn Roe v. Wade. pic.twitter.com/9ALSbapHDY — Michelle Obama (@MichelleObama) June 24, 2022

Por su parte, el presidente actual, Joe Biden, pidió al Congreso elevar una ley federal para legalizar nuevamente el aborto.