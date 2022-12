Joven fue apuñalada más de 10 veces tras defender a su madre del ataque de su pareja en Argentina

Una joven de 18 años fue apuñalada en más de 10 oportunidades, tras defender a su madre del ataque de su pareja en el barrio porteño de Constitución, Argentina.

El victimario, identificado como Luis Maximiliano Pacheco, llegó a la casa de Carmen, insistiendo en poder volver al hogar, hecho que generó un cruce de palabras, momento en donde el hombre comenzó a atacar a la mujer, informó el medio trasandino TN.

“Sí había violencia de género”

Al notar los golpes, Micaela Celeste Díaz se interpuso entre el atacante y su madre, instante en que el sujeto comenzó a agredirla, propinándole más de 10 puñaladas. El ataque le provocó heridas en el abdomen, las mamas y en la espalda.

Es más, según lo expuesto por el medio mencionado, la joven resultó con un riñón afectado, una fractura de cráneo y mandíbula con riesgo de parálisis facial y se encuentra internada en el Hospital Argerich.

En tanto, la madre de la joven, fue golpeada en la cara y sufrió el corte de dos dedos.

Ricardo, exesposo de la madre atacada y padre de Micaela, expuso que “la policía me dijo que mi hija intentó defenderse y recibió todas las puñaladas y cortes ella. Mi hija me contó hace un tiempo que tenían discusiones y ahora me enteré por los vecinos que sí había violencia de género”.

Por su parte, el responsable de esta agresión ocurrida en Argentina fue detenido y está imputado por tentativa de homicidio en el contexto de violencia de género.