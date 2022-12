Con 73 votos a favor, 32 en contra y seis abstenciones, el Congreso de Perú admitió el inicio de un juicio en contra del presidente peruano Pedro Castillo.

La moción en contra del presidente peruano fue hecha por el parlamentario independiente Edward Málaga por una “permanente incapacidad moral” del mandatario. Para destituir al presidente por esta causa, se necesitan 87 votos de 130 posibles.

En el medio además se explica el contexto en el que se desarrolló esta petición, la que se hizo después de las visitas de miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) quienes a través de un documento recomendaran una “tregua política” entre el poder ejecutivo y el legislativo para iniciar un diálogo formal.

Nuevamente en la mira

Pedro Castillo no es primera vez que se encuentra en medio de acusaciones en su contra, pues ya se ha enfrentado en otras ocasiones a dos intentos por destituirlo de sus funciones, lo que no ha concretado, entre otras cosas, por no contar con los votos.

Castillo visitó nuestro país recientemente en el marco del Encuentro Presidencial y IV Gabinete Binacional Perú-Chile, luego de que el poder legislativo de su país autorizó su salida del país vecino.