Los anhelos independentistas del gobierno escocés quedan en pausa al conocer el dictamen del Tribunal Supremo de Londres, el que les negó en fallo unánime la posibilidad de realizar un segundo referéndum para separarse del Reino Unido.

De esta manera, se considera que el parlamento escocés no tiene las facultades para legislar esta consulta ciudadana independentista, porque tal proyecto está directamente relacionado con el futuro del Reino Unido.

En ese sentido, el presidente del alto tribunal detalló que, además, esta decisión “no puede ser unilateral”. De este modo, el referéndum planificado para octubre del próximo año tendrá que esperar.

Cabe mencionar en 2014 se efectuó el primer referéndum por la independencia del país. En ese momento, los resultados le otorgaron el triunfo a la opción que prefería continuar siendo parte del Reino Unido.

Sin embargo, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, señala que desde el Brexit que las circunstancias han cambiado. Sobre todo considerando el hecho que el pueblo escocés votó mayoritariamente por permanecer en la Unión Europea, por lo que esto representa un argumento suficiente para que la realización de una nueva consulta.

La primera ministra y líder del Partido Nacional de Escocia mostró su decepción a la respuesta emanada desde el máximo tribunal.

1/ While disappointed by it I respect ruling of @UKSupremeCourt – it doesn't make law, only interprets it.

A law that doesn't allow Scotland to choose our own future without Westminster consent exposes as myth any notion of the UK as a voluntary partnership & makes case for Indy

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 23, 2022