Una impactante noticia ocurrió el pasado 15 de noviembre en Estados Unidos, donde un avión que trasladaba 56 perritos en adopción se estrelló de golpe.

Afortunadamente, todos los canes y la tres personas que iban a bordo sobrevivieron al accidente aéreo.

Todo comenzó cuando en medio del trayecto en avión desde Nueva Orleans y hacia un refugio de animales en Waukesha, la pequeña aeronave sufrió desperfectos y cayó sobre un campo de golf totalmente nevado.

Los animales fueron rescatados y trasladados a una veterinaria donde solo resultaron con lesiones menores.

Cabe señalar que, los perritos están siendo adoptados por la Sociedad Humanitaria de Bienestar Animal (HAWS), donde esperan a una familia que los acoja.

This is just one of the many dogs being saved from a small plane crash in Waukesha County. Officials confirmed 56 dogs and 3 people were on board. The passengers have minor injuries and all the dogs have been accounted for. pic.twitter.com/Tjn0khQBlY

— Stephanie Rodriguez (@StephRodNews) November 15, 2022