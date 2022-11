Fue vía referendos que cuatro estados de Estados Unidos resolvieron, este miércoles, consagrar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo: Kentucky, Michigan, Vermont y California. Además, el estado de Montana, en la misma línea, mostraba de forma preliminar la misma decisión.

En junio pasado, la Corte Suprema estadounidense resolvió que el derecho al aborto no existía a nivel constitucional, lo que delegaba a los estados a decidir si se permitía o no en cada territorio. Con los resultados de los referendos, los cuatro antes mencionados se convierten en los primeros en el país norteamericano en hacer que la derogación de la Ley Roe versus Wade (sobre la que se basó el argumento de la Corte) sea inaplicable.

En concreto, la medida señala en la Constitución estatal que el gobierno local “no debe negar o interferir con la libertad reproductiva de un individuo”. Y si bien los derechos están cubiertos por la ley estatal, la medida evita que los legisladores puedan retractarse.

El gobernador de California, Gavin Newsom, celebró el resultado: “Afirmamos claramente, con convicción, que somos un verdadero estado de libertad. Que aceptamos los derechos de las mujeres y las niñas”.

Gov. #GavinNewsom shares his thoughts on the passing of Proposition 1, which makes reproductive freedom a fundamental right in #California.

