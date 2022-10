El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó el nuevo bombardeo que tuvo lugar este lunes en Ucrania, donde múltiples misiles rusos fueron lanzados hacia la ciudad de Kiev, ocasionando más daños en la capital ucraniana y en sus habitantes.

“Estos ataques mataron e hirieron a civiles y destruyeron objetivos sin fines militares”, emitió en un comunicado de la Casa Blanca, donde también ofreció sus condolencias a los afectados.

Asimismo, Biden aseguró que el nuevo bombardeo “demuestra una vez más la brutalidad absoluta de la guerra ilegal de Putin” y que estos misiles rusos “solo refuerzan el compromiso de Washington con el pueblo ucraniano”.

“Haremos que Putin y Rusia rindan cuentas por sus atrocidades y crímenes de guerra y brindaremos el apoyo necesario para que las fuerzas ucranianas defiendan su país y su libertad”, enfatizó, haciendo el llamado al Kremlin para pedir el fin de la guerra y el retiro de las tropas en Ucrania.

Cabe señalar que, esta escalada bélica de parte Rusia es vista como una respuesta directa al incendio por coche bomba que afectó el puente de Crimea -ataque que Ucrania no se ha adjudicado-, la principal vía de suministros de guerra para los rusos.

The U.S. condemns Russia's missile strikes today across Ukraine which injured and killed civilians and demonstrated once again the brutality of Putin’s illegal war.

These attacks only reinforce our commitment to stand with the people of Ukraine for as long as it takes.

— President Biden (@POTUS) October 10, 2022