Volodímir Zelenski solicita una “adhesión acelerada” de Ucrania a la OTAN

Este viernes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció tras una reunión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa que solicitarán una “adhesión acelerada” a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Esto luego de un nuevo bombardeo ruso a la ciudad de Zaporiyia, además de la amenaza creciente por el reconocimiento que hizo Vladímir Putin a las cuatro regiones ucranianas que busca anexar a Rusia.

“Adoptamos una medida decisiva al firmar la candidatura de Ucrania con vistas a una adhesión acelerada a la OTAN“, señaló el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Asimismo, el mandatario no cerró las puertas a retomar el diálogo con Rusia, siempre y cuando Vladímir Putin no sea el Jefe de Estado de dicho país. “Es obvio que esto (dialogar) es imposible con este presidente ruso. No sabe lo que son la dignidad y la honestidad. Por lo tanto, estamos listos para un diálogo con Rusia, pero ya con otro presidente“, sostuvo.

Recordar que durante esta jornada, el presidente Vladímir Putin, ratificó y confirmó la anexión de las localidades ucranianas Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia a Rusia.

“Las repúblicas de Donetsk, Lugansk, y las regiones Jersón y Zaporiyia han celebrado elecciones. Conocemos sus resultados. Los ciudadanos se han pronunciado claramente y hoy firmamos el tratado de unión a nuestra Federación Rusa“, afirmó.

I appreciate the clear position of UN Secretary-General @antonioguterres on the criminal intention of RF to illegally annex more 🇺🇦 lands: such actions won’t have any legal force, grossly violate the Purposes and Principles of the UN Charter and won’t be recognized by the world.

