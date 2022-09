Vladímir Putin confirma anexión de cuatro regiones ucranianas: “Esta es la gran misión liberadora de nuestro pueblo”

Durante esta jornada, el presidente Vladímir Putin, ratificó y confirmó la anexión de las localidades ucranianas Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia a Rusia.

Mediante un referéndum, gran parte de la ciudadanía aprobó sumarse al país ruso, pese a las dudas del proceso y a la negativa de organismos internacionales como Naciones Unidas.

Respecto a la anexión, Putin señaló que “las repúblicas de Donetsk, Lugansk, y las regiones Jersón y Zaporiyia han celebrado elecciones. Conocemos sus resultados. Los ciudadanos se han pronunciado claramente y hoy firmamos el tratado de unión a nuestra Federación Rusa”.

“Este es el deseo de millones de ciudadanos y es su derecho“, sostuvo el presidente de Rusia, agregando que este derecho “aparece en la primera cláusula del estatuto de la ONU en la que se habla de la autodeterminación de los pueblos”.

“Defenderemos nuestra tierra con todas las fuerzas y medios a nuestro alcance y haremos todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestra gente. Esta es la gran misión liberadora de nuestro pueblo“, aseveró.

En esa línea, Vladímir Putin pidió un “alto el fuego inmediato y el regreso a la mesa de negociaciones”, dejando en claro que en estos diálogos “no se abordará la devolución de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia”.

💬 President #Putin: We are witnessing the gruelling process of the forming of a more just world order 🌐

❌ The old unipolar hegemony is inexorably collapsing.

This is an objective reality that the West is categorically refusing to accept. pic.twitter.com/ebst2sPX5A

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 29, 2022