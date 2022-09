Colisión exitosa: por primera vez la NASA choca con un asteroide para probar su capacidad defensiva planetaria

En un histórico día para la relación entre la humanidad y el espacio, por primera vez la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio –NASA por sus siglas en inglés- pone a prueba su estrategia defensiva planetaria y logra impactar un asteroide cercano a la Tierra.

Este lunes y a modo de prueba, la agencia espacial estadounidense colisionó de manera exitosa a las 20:16 horas chilenas al cuerpo celeste rocoso Dimorphos cercano a la Tierra con una sonda del tamaño de una lavadora.

El objetivo de la misión DART (o “Prueba de redireccionamiento del asteroide doble” en inglés) era desviar la trayectoria del asteroide de 160 metros de diámetro que además forma parte de un sistema binario al orbitar al rededor de otro asteroide más grande, el Didymos.

Se pudo conocer el estado de la operación a través de la documentación del pequeño satélite LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroid), de la Agencia Espacial Italiana, que fue desplegado desde la propia DART para capturar imágenes de los efectos del impacto en la superficie y la pluma de eyección generada.

“Por primera vez en la historia, cambiaremos de manera apreciable la órbita de un cuerpo celeste en el universo“, proyectó Robert Braun, jefe del Sector de Exploración Espacial del Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins (APL, por sus siglas en inglés) en Laurel, Maryland, institución encargada de desarrollar la nave espacial.

Pero el éxito totoal de la misión completa solo se sabrá los próximos días luego del análisis de los resultados. Luego del impacto, telescopios en la Tierra y los dos telescopios espaciales de la Nasa, James Webb y Hubble, deben comprobar si el impacto tuvo la suficiente fuerza para cambiar la órbita de Dimorphos.

Algunos expertos temían por los resultados imprevisibles del choque, esto porque el impacto podría forzar al asteroide a girar fuera de control.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022