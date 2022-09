Elecciones en Italia: bloque de extrema derecha liderado por Giorgia Meloni aparece como favorito según sondeos

Este domingo se realizan las elecciones legislativas en Italia, donde se elegirán a 400 diputados de la Cámara y a 200 senadores.

Cerca de 50,8 millones de italianos están llamados a sufragar durante la jornada, la cual podría terminar de una forma histórica para dicho país europeo.

Esto porque, según sondeos preliminares, el partido de extrema derecha Hermanos de Italia estaría en la delantera de las preferencias (25%), lo que a su vez se traduciría en que la posfascista Giorgia Meloni se convierta en la primera mujer en presidir el Consejo de Ministros en el país.

“Sí a la familia natural, no a los lobbies LGTBI; sí a la identidad sexual, no a la ideología de género; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; sí a la diversidad de la cruz, no a la violencia islamista…“, señaló Meloni en unos de sus discursos, lo cual generó controversia.

Estas elecciones en Italia han registrado largas filas para sufragar, y según datos preliminares, cerca del 19,21% del padrón ha concurrido a votar hasta este mediodía, casi las mismas cifras que en las votaciones del 2018 (19,43%).