Carlos III es proclamado Rey: “Me esforzaré en seguir el ejemplo inspirador de mi madre”

Durante esta jornada, Carlos III fue proclamado como nuevo Rey, esto luego del fallecimiento de la Reina Isabel II, su madre, quien fue la monarca con el mandato más extenso en la historia de Reino Unido.

La ceremonia se realizó en el palacio de St. James, la cual fue calificada como histórica, ya que, por primera vez, se permitieron las cámaras de televisión en la instancia, llegando así a todo el mundo.

En el salón del Trono, el Rey Carlos III afirmó que seguirá en busca de la paz, y que lo hará bajo el efecto de su madre. “Soy profundamente consciente de la gran herencia (de Isabel II), y de los deberes y enormes responsabilidades que conlleva ser soberano, que ahora recaen sobre mí. Al asumirlas, me esforzaré en seguir el ejemplo inspirador de mi madre“, señaló.

“Defenderé el Gobierno constitucional y perseguiré la paz, armonía y prosperidad de los pueblos de estas islas, de los territorios de la Commonwealth y de los territorios de todo el mundo”, agregó.

Para llevar adelante esta labor, el Rey Carlos III sostuvo que “me sostendrá el afecto y la lealtad del pueblo del que acabo de ser nombrado soberano“.

El nuevo monarca asume a la edad de 73 años, luego del deceso de Isabel II a los 96 años, el cual causó impacto a nivel mundial.

His Majesty The King gives a personal declaration at today’s Accession Council, where he was formally proclaimed King Charles III.

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 10, 2022