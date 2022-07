Apuesta peligrosa: hombre muere tras tomar una botella de Jägermeister en dos minutos

En la jornada de este martes, 12 de julio, un hombre murió tras beber entera una botella de Jägermeister en un lapso de dos minutos, en respuesta a una apuesta monetaria previamente realizada.

El hecho ocurrió en un bar ubicado en la localidad de Mashamba, un pueblo de Sudáfrica, según consignó The New York Post en horas recientes.

El hombre bebió la botella entera de Jägermeister por un desafío. Así lo informó la policía a medios locales.

Según trascendió, el hombre que murió tras beber la botella de Jägermeister -de quien no se informó su identidad- compartía con amigos cuando ocurrió el inesperado deceso.

La apuesta por la que el hombre accedió a beber la botella de Jägermeister era de 12 mil dólares, es decir, alrededor de 12 mil pesos chilenos. Así lo informó el medio local Sowtan Live.

El portavoz de la policía de Waterval, Brig Motlafela Mojapelo, informó: “Uno de ellos colapsó inmediatamente después y fue llevado a la clínica local, donde se certificó su muerte”.

El video del desafío que luego acabó con la vida de este hombre circuló en Twitter y generó inmediatas reacciones:

A 23 years old man from Mashamba village in Venda collapsed and later died after consuming 1 bottle of jagermeister. pic.twitter.com/PFQwpLnhh9

