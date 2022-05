Un motochorro murió acuchillado por su víctima en pleno robo

Este miércoles, 25 de mayo, fue feriado nacional en la Argentina. Sin embargo, una mujer de 27 años que debía trabajar salió a las 6:30 de la mañana cuando fue sorprendida por un motochorro y su cómplice.

El hecho ocurrió en San Francisco Solano, en el partido de Quilmes, ubicado en el conurbano boaerense. Allí, el motochorro terminó acuchillado por su víctima.

Robo armado y motochorro acuchillado en Buenos Aires

Rodrigo Manuel Yugar, un motochorro de 21 años simuló tener un arma debajo de su chaqueta para robar a la mujer cuya identidad se reserva por seguridad.

La mujer se negó a entregar su cartera, elemento que terminó roto por el forcejeo, con sus pertenencias regadas en el piso. En medio de la violenta situación, el motochorro le gritó a su cómplice: “¡Matala, matala!”.

Fue allí cuando el otro motochorro bajó de la moto, identificado luego como Kevin De Vaux. El cómplice de Yugar cargaba una cuchilla que terminó en manos de la mujer en medio del tironeo.

La víctima logró que Yugar, el primer motochorro, terminara acuchillado con una herida mortal en el pecho. Falleció en ese mismo momento.

Kevin escapó en la moto y los gritos de la víctima hicieron que sus padres salieran de casa en su auxilio. Aunque huyó, el motochorro que no fue acuchillado fue hallado por autoridades policiales horas más tardes. Así lo consignó el diario Clarín gracias a fuentes judiciales.

La víctima, en tanto, quedó en libertad por actuar en legítima defensa. Además, estiman que la causa contra ella podría ser archivada por la misma razón.

Lo despidieron en redes

Por otro lado, el motochorro acuchillado fue despedido en redes sociales por sus cercanos. “No tengo palabras para explicar este dolor que siento, no puedo creer, no caigo que ya no pueda verte más mi hermano del alma, mi amigo, mi todo, cómo hago papu, te voy a extrañar con el alma, Chapu”, escribió en Facebook uno de sus hermanos.

“Despertarme y ver esto. No lo puedo creer, Chapulín, toda una vida por delante que seguir. La última vez que te vi fue cuando te trajimos de la parada con tu mamá. Descansá y dale fuerza a tu mamá para seguir, te pido que desde el cielo siempre me cuides a Lucas. Siempre digo que el siempre hace tus muecas o algo tuyo, siempre le sale”, sumó un amigo del motochorro acuchillado.