La postura de Joe Biden tras filtración de documento con el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos busca derogar el derecho a aborto

El pasado lunes se filtró un borrador con el cual el Tribunal Supremo de Estados Unidos busca derogar el derecho a aborto en dicho país.

Esta situación generó múltiples críticas y provocó un remezón en la política norteamericana, motivo por el cual el presidente de EE.UU. Joe Biden tomó postura ante esta situación.

“Creo que el derecho de una mujer a elegir es fundamental, Roe ha tenido el peso de la ley durante casi cincuenta años, y la equidad básica y la estabilidad de nuestro ordenamiento exigen que no sea anulada“, señaló la máxima autoridad de Estados Unidos a través de un comunicado.

“Si el tribunal anula Roe, recaerá sobre los políticos electos de nuestra nación en todos los niveles de Gobierno proteger el derecho de la mujer a elegir. Y recaerá en los votantes optar por quienes estén a favor del derecho a decidir este noviembre”, agregó el mandatario.

Esto último hace referencia a proyectos que han presentado autoridades, en su mayoría Republicanos, respecto a prohibir el aborto. Si el Tribunal Supremo da luz verde a su idea de derogar el derecho a la interrupción del embarazo, estas iniciativas tomarían forma casi de manera inmediata.

Statement by President Biden on the reported Supreme Court decision draft. pic.twitter.com/YMA6wv6Ya7

— The White House (@WhiteHouse) May 3, 2022