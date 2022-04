Jadue visita a Maduro: alaba a FF. AA. de Venezuela y asegura que en Chile no se persigue a violadores de derechos humanos

El pasado lunes 11 de abril comenzó en Caracas, Venezuela, la “Cumbre Internacional contra el Fascismo”, un encuentro que conmemora los 20 años del golpe de Estado contra el expresidente venezolano Hugo Chávez. En el marco de esta reunión fue que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, invitado a participar, entregó loas para las fuerzas armadas bolivarianas y cuestionó las violaciones a los derechos humanos en Chile durante el Estallido Social de 2019.

“Para mi es un orgullo estar aquí 20 años después de ese golpe de Estado. Lo digo con mucha alegría, pero a la vez con vergüenza y pena porque soy chileno”, señaló el edil en su alocución. Y luego siguió: “La vergüenza y la pena viene de recordar que el Gobierno de Chile, en ese golpe de Estado, un Gobierno que se decía progresista y democrático, fue el primer Gobierno del mundo en correr a reconocer al Gobierno golpista que había cerrado el Parlamento venezolano y que había derrocado a un Gobierno elegido democráticamente”.

“Ese señor se llamaba Ricardo Lagos Escobar y su canciller se llamaba Soledad Alvear. Mi presencia aquí es para recordarle a todos en el mundo que no todos los chilenos apoyamos al golpe y que muchos lloramos ese día por un golpe de Estado contra una democracia de aquellos que se llenan la boca diciendo que son demócratas”, complementó.

Sobre las fuerzas armadas del país, hizo una comparación con las de Chile: “Los grandes militares chilenos se han puesto al servicio de otro país para asesinar a sus propios generales y jefes del Ejército. Eso es muy distinto a lo que uno ve aquí, cuando uno mira unas Fuerzas Armadas que son incapaces de ponerse contra su propio pueblo para servir a los intereses de un país extranjero”.

Violaciones a los derechos humanos

Las mutilaciones y traumas oculares cometidas desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020 fueron también parte de los temas que abordó la autoridad comunal. “En mi país, cuando se viola los derechos humanos, nunca hemos visto que un violador de los DD. HH. sea perseguido por la justicia. Nunca en mi país han encarcelado a quienes le quitaron los ojos a los jóvenes que salieron a protestar hace tres años atrás”, indicó Jadue.

En línea con lo anterior, profundizó: “Saber que en este país donde todos dicen que no hay separación de poderes, enterarme y poder contarle al mundo que hay cientos de agentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos, nos parece sorprendente porque allá en Chile, donde dicen que hay separación del Estado y que el Gobierno no incide sobre la justicia, no hay ninguno a pesar de todos los informes internacionales”.

“Aquí las cosas funcionan distinto a como cuentan los medios. Creo que 20 años después hay que reconocer que esa unidad y proceso ha enseñado a mucha gente en América Latina que las cosas se pueden hacer de distinta manera y que se puede resistir a este imperio que en toda su existencia nunca ha cambiado ni aprendido de sus errores”, concluyó el comunista.

Hasta fines de 2021, según la Organización de los Estados Americanos, siete millones de personas habían salido de Venezuela, superando el éxodo sirio, que llegó a 6,7 millones de refugiados.