Anatoli Chubáis, uno de los hombres que marcaron la carrera de Vladímir Putin hacia el poder y Alto asesor del presidente ruso, renunció a su cargo, según confirmó el Kremlin.

De acuerdo a lo consignado en El País, el economista de 66 años, que actualmente ejercía como representante del Kremlin ante la ONU para el cambio climático, se encuentra en Turquía, donde el diario Kommersant lo captó frente a un cajero.

“Sí, Chubáis renunció al cargo por voluntad propia. Si se fue o no, es cosa suya”, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Tras el inicio del conflicto, el pasado 24 de febrero, Anatoli Chubáis posteó en Facebook una foto de Boris Nemtsov, opositor a Putin asesinado, situación que fue interpretada como una crítica al Gobierno.

Cabe señalar que el político no ha hecho declaraciones ni antes ni después de dejar el país.

¿Quién es Anatoli Chubais?

Anatoli Chubáis, fue responsable de las privatizaciones de los años noventa que alzaron a la oligarquía rusa actual. En una entrevista concedida al diario Financial Times en 2004, defendió aquel proceso que permitió que gran parte de los recursos del país pasarán a estar en unas pocas manos.

“No teníamos elección entre una privatización honesta y otra deshonesta, porque la primera significa reglas claras impuestas por un Estado fuerte. Si no hubiéramos hecho la privatización mediante préstamos por acciones, los comunistas podrían haber ganado en 1996 y esas habrían sido las últimas elecciones de Rusia. Ellos no habrían entregado el poder fácilmente”, expresó el economista.

Asimismo, entre 1992 y 1994, Chubáis ocupó el cargo de viceprimer ministro.