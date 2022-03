Medios rusos aseguran que abatieron a Wali, “el francotirador más mortífero del mundo”

Medios prorrusos han afirmado que Wali, el francotirador canadiense que viajó la semana pasada a combatir como mercenario en Ucrania, fue abatido por las fuerzas de Moscú.

El exmilitar canadiense de 40 años se unió a la Legión Extranjera de Ucrania y rápidamente se hizo famoso por su historial mortífero: aseguraba que podía matar hasta 40 enemigos en un día y podía asesinar a más de 3,5 kilómetros de distancia.

“No me gusta la idea de dispararle a nadie, pero cuando llegue el momento de apretar el gatillo no lo dudaré. Si Vladimir Putin quiere Kiev tendrá que pagar un precio alto”, había dicho en conversación con el Daily Mail el 14 de marzo.

“Nadie quiere a los rusos aquí. Tendremos que hacerles mucho daño. Perderán tantas vidas que esto se convertirá en otro Stalingrado”, añadió.

Pero el siguiente día, cuentas de redes sociales que divulgan informaciones a favor de Rusia, aseguraron que Wali fue abatido por el ejército invasor. Detallaron, además, que solo habría durado 20 minutos en el campo de batalla antes de morir combatiendo en Mariúpol.

Por ahora, no hay ninguna información oficial acerca de la eventual muerte del francotirador canadiense y medios ucranianos han acusado la divulgación de fake news.

Canadian sniper Wali who was rated "The Deadliest Sniper in the World" has been Killed by SPETSNAZ (Russia Special Forces) just 20 minutes after arriving the frontline in Mariupol.

B4 his deployment, he boasted that he was going to kill between 60 – 70 Russian soldiers a day. pic.twitter.com/xqFXICEzNe

— LMAN ✨ (@L_man__) March 15, 2022