Conflicto en Ucrania: ONU reportó la muerte de al menos 27 niños tras ataques rusos

Naciones Unidas actualizó durante esta jornada de lunes las cifras de civiles heridos y fallecidos en Ucrania tras la escalada del conflicto con Rusia.

Según la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 406 personas han muerto: 77 hombres, 45 mujeres, 8 niños y 4 niñas, así como 15 niños y 257 adultos cuyo sexo aún se desconoce.

Asimismo, hay un total de 801 civiles heridos, entre ellos 72 hombres, 51 mujeres, 11 niñas, y 2 niños, así como 29 niños y 636 de sexo desconocidos.

También se entregó la cifra de heridos y fallecidos por locación geográfica:

“La mayoría de las bajas civiles registradas fueron causadas por el uso de armas explosivas con una amplia área de impacto, incluidos los bombardeos de artillería pesada y sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples, y ataques con misiles y aéreos”, señalaron desde la ONU.

Rusia y Ucrania sostienen una tercera reunión para intentar lograr el fin de las hostilidades entre ambos países, los cuales mantienen en vilo a Europa y al mundo entero.

The Office of the UN High Commissioner for Human Rights in Ukraine recorded 1,207 civilian casualties in the country (406 killed and 801 injured) between 24/02/2022, when Russia’s armed attack against Ukraine started, and Sunday 06/03/2022: https://t.co/iEKwvpmpYU pic.twitter.com/xahCT1i3RT

— UN Human Rights (@UNHumanRights) March 7, 2022