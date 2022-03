Pese a informaciones extraoficiales que hablan de fallecidos producto de los hechos de violencia que se registraron la noche del sábado en el duelo entre Querétaro y Atlas por la liga mexicana, las autoridades señalaron que -hasta ahora- solo hay heridos.

“El saldo de estos hechos al momento son: 26 heridos con atención médica hospitalaria (24 hombres y 2 mujeres). De los 26, 3 ya fueron dados de altas. De los 23, 3 están graves, 10 delicados y 10 sin novedad”, dijo el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.

Además, Kuri señaló que “es inaceptable una tragedia como esta, pese a no tener muertos, es una tragedia, pues aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia, es muy lamentable”.

La autoridad confirmá que se investigará por los delitos de tentativa de homicidio a los involucrados.