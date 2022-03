Ucrania acusó que Rusia no respetó el cese al fuego: Evacuación de Mariúpol sufrió retraso

Una preocupante acusación se expresó desde Ucrania al asegurar que Rusia violó el alto el fuego durante estas últimas horas.

Según informó el medio alemán Deutsche Welle, estas horas se detuvo la evacuación desde la ciudad ucraniana de Mariúpol debido a que tropas rusas violaron el alto el fuego efectuado para permitir el traslado de las personas.

“Debido al hecho de que la parte rusa no se adhiere al alto el fuego y ha continuado bombardeando tanto a Mariúpol como a sus alrededores y por razones de seguridad, se pospuso la evacuación de la población civil”, señalaron desde el ayuntamiento de dicha ciudad en redes sociales.

En esta misma línea, el asesor presidencial de Ucrania, Oleksiy Arestovych, reafirmó la información en una transmisión televisiva, asegurando que Rusia no respetó el tiempo acordado para detener los bombardeos y ataques.

“Los rusos continúan bombardeándonos y usando artillería. Es una locura… No hay alto el fuego en Mariupol y no hay alto el fuego a lo largo de la ruta. Nuestros civiles están listos para escapar, pero no pueden escapar bajo los bombardeos”, detalló el teniente de alcalde de la ciudad, Serhiy Orlov.

Hay que señalar que durante la jornada del viernes Rusia y Ucrania acordaron un cese al fuego para permitir la evacuación de personas. “Hoy, 5 de marzo, se anuncia un cese al fuego a partir de las 10.00 hora de Moscú y la apertura de corredores humanitarios para la salida de civiles de Mariúpol y Volnovaja”, anunció el alcalde de Mariúpol, Vadim Boitchenko, entonces sobre la medida que no habría respetado Rusia.