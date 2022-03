La jornada del pasado lunes 28 de febrero se registró un delito de violación grupal en Palermo, Buenos Aires, Argentina. Efectivos policiales lograron la detención de seis sujetos.

En el lugar de los sucesos se encontraban dos testigos que alertaron de la situación, informando a la policía y facilitando la investigación de las autoridades.

Se trata de locatarios del barrio costero en un sector residencial de la ciudad. La panadera de Serrano y Cabrera presenció el ataque sexual a una joven de 20 años.

“Yo estaba barriendo y el que me avisa que había algo raro es mi marido. Inmediatamente que vimos lo que estaba pasando, intervenimos y llamamos al 911″, contó a Crónica TV.

Según su relato, los jóvenes “esperaban su turno, bajaba uno y subía el otro“, lo que refleja la cruda escena que se vivió. Los reportes policiales indicaron que se detuvieron a seis hombres.

De los detenidos, cuatro de ellos tuvieron intervención directa en la violación contra la joven, mientras que los otros dos estaban vigilando mientras esperaban.

Antecedentes del delito

El vehículo donde se llevó a cabo el delito era un Volkswagen Gol blanco que estaba estacionado junto a la vereda. Mientras cuatro hombres se encontraban al interior del automóvil, otros dos actuaron para impedir la visión.

Otro detalle que se dio a conocer por parte de los testigos es que “la chica estaba claramente bajo efectos de algún tipo de drogas, como que cerraba los ojos y estaba como totalmente ida. No escuché gritos, la chica no gritaba, no tenía ni fuerzas para gritar”.

Posterior a dar aviso a la policía, la locataria y su pareja decidieron ir en ayuda de la joven para sacarla del auto. En ese momento notaron que la víctima estaba en shock, golpeada y con la ropa interior baja.

La situación se trata de un lamentable delito que no ha quedado atrás. Las violaciones en “manada” siguen siendo un tema preocupante que hoy atacan al país trasandino.

Un hecho que llamó la atención por la frivolidad y descaro de los delincuentes, fue que lo ocurrido pasó en plena tarde, con luz de día. Con esta violación grupal en Palermo, Argentina, se encienden las alarmas y se deja en claro que los delitos sexuales son una dura realidad en la que aún se debe trabajar mucho.