Joe Biden afirmó que el líder del Estado Islámico fue abatido en Siria

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó este jueves que sus fuerzas militares mataron al líder del Estado Islámico (EI), Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.

El hecho ocurrió en la operación antiterrorista lanzada en el noroeste de Siria, en el transcurso de la madrugada de este jueves.

“Anoche, bajo mi dirección, las fuerzas militares estadounidenses en el noroeste de Siria llevaron a cabo con éxito una operación antiterrorista (…) gracias a la habilidad y valentía de nuestras Fuerzas Armadas, logramos retirar del campo de batalla a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi“, indicó Joe Biden en un comunicado.

— President Biden (@POTUS) February 3, 2022