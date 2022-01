“Estúpido hijo de …”: Joe Biden insultó a reportero de la cadena Fox News

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue captado fuera de micrófono llamando “estúpido hijo de puta” a un reportero de la cadena estadounidense Fox News quien le preguntó por la inflación al terminar una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Todo sucedió, cuando el corresponsal de Fox News en la Casa Blanca, Peter Doocy, le preguntó a Biden sobre la “responsabilidad política” de la inflación de cara a las elecciones de medio mandato, a lo que el presidente estadounidense respondió: “Es una gran baza: más inflación. Estúpido hijo de puta”.

Según consignó la cadena CNN, Doocy tuvo que preguntarle a otros reporteros por su respuesta ante el bullicio que había en la sala, ya que el personal de la Casa Blanca había dado fin a la conferencia de prensa y estaba desalojando el espacio.

Una hora después, Biden habría llamado al teléfono del reportero para disculparse por su comentario. “Dentro de aproximadamente una hora de ese intercambio, llamó a mi teléfono y dijo: ‘No es nada personal, amigo'”, relató el reportero y agregó que “tuvieron una buena llamada”.

Así, en esa llamada Doocy le habría trasladado que planea continuar haciéndole preguntas inesperadas y que el presidente Biden respondió “positivamente” a ese comentario.

At the end of a Biden photo op, when reporters shouted Q's hoping he'd respond, Fox's Peter Doocy asked, "Do you think inflation is a political liability in the midterms?" Biden deadpanned: "It's a great asset—more inflation. What a stupid son of a bitch." pic.twitter.com/Tt4ZVz5Ynj

— Brian Stelter (@brianstelter) January 24, 2022