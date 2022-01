OMS proyecta que más de la mitad de la población de Europa se contagiará de Ómicron en los próximos dos meses

Un agorero escenario proyectó la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa en los próximos meses, a raíz del avance de la variante Ómicron de covid-19: “a este ritmo (…) se prevé que más del 50% de la población de la región se habrá contagiado con la variante Ómicron en las seis u ocho semanas venideras”.

Fue durante este martes que Hans Kluge, director de la OMS para Europa, se refirió a la situación en profundidad: en un punto de prensa, aclaró que 50 de los 53 países de Europa y Asia Central han reportado casos de Ómicron, transformándose rápidamente en el virus dominante en el oeste europeo. “Pero debido a la escala de transmisión sin precedentes, ahora estamos viendo un aumento de las hospitalizaciones por covid-19. Es un desafío para los sistemas de salud y las prestaciones de servicios de muchos países donde Ómicron se ha extendido a gran velocidad, y amenaza con abrumar a muchos más”, dijo Kluge.

But because of the unprecedented scale of transmission, we are now seeing rising COVID-19 hospitalizations. It is challenging health systems and service delivery in many countries where Omicron has spread at speed, and threatens to overwhelm in many more @hans_kluge

— WHO/Europe (@WHO_Europe) January 11, 2022