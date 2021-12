Padre de Valentina Orellana, chilena que murió baleada en Estados Unidos: “Lo único que quería era ser ciudadana americana”

Durante esta jornada, la familia de Valentina Orellana Peralta realizó una conferencia de prensa para referirse a los hechos que dieron muerte a su hija, de 14 años y nacionalidad chilena, en un centro comercial ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos.

La adolescente murió luego que una bala policial la impactara mientras se probaba vestidos en una tienda.

El padre de Valentina, Juan Pablo Orellana, fue quien lideró la conferencia de prensa y expresó que “estoy realmente destrozado. Cuando mi señora me habla el 23 de diciembre en la noche indicándome que mi hija había sido asesinada por la policía de Los Ángeles, en el centro comercial de Burlington Store, se me vino el mundo encima”.

“No tengo palabras para describir el desgarrador momento que estoy pasando, sobre todo en estas fechas tan especiales, donde mi hija me había pedido tantos regalos que no pude abrir con ella y no guardarlos para entregárselos en su tumba“, manifestó.

Un viaje destruido

Es más, el papá de Valentina detalló que “en dos semanas más tenía pasajes para irme a vivir con ella, tenía todo vendido en Santiago de Chile. Realmente ojalá que nadie pase por eso, ni ustedes que son padres, son hijos, que nadie pase por estas situación que estamos pasando nosotros”.

“Es realmente una pesadilla todos los días acordarnos de ella, ver como todos los niños celebraron la Navidad y nosotros mirando su pieza, no estaba. Ver como el mundo va a esperar este Año Nuevo y a nosotros se nos vino el mundo abajo”, agregó.

“Estoy consternado y mi única hija, Valentina. Nos habíamos preparado para ir a ver a Los Ángeles Lakers que era fanática, también para un concierto de un grupo que también le gustaba. Y lamentablemente, por el actuar negligente de un policía de esta ciudad, ya no lo va a poder hacer nunca más. Me queda el consuelo de ir a despedirme, de enterrarla acá, donde siempre ella dijo que era el país de los sueños, de los sueños hechos justicia”, complementó.

La familia de Valentina está pidiendo justicia para que se esclarezca esta situación que ocurrió el pasado 23 de diciembre, cuando Valentina, chilena de 14 años, se encontraba comprando ropa para una fiesta de cumpleaños, momento en el que fue impactada por una bala de una policía que se encontraba realizando un procedimiento en el centro comercial en cuestión.

“No puedo dormir en las noches, se me repiten los sueños con ella. Ella lo único que quería era ser una ciudadana americana. Yo le decía ‘vámonos de este país’. Me dijo ‘no papá. Este es el país más seguro del mundo, el país de las oportunidades’”, detalló Juan Pablo Orellana.

Murió en mis brazos

En tanto, Soledad Peralta, madre de la joven señaló: “Valentina era nuestra pequeña hija. Estaba llena de alegría, tenía grandes sueños para su futuro. Le quedaba mucha vida por vivir. Estamos juntas en el Burlington de North Hollywood, en un probador de ropita para la navidad”.

“Escuchamos gritos, nos sentamos abrazadas rezando, cuando algo impactó a mi hija Valentina y nos lanzó al piso. Murió en mis brazos“, cerró entre lagrimas.