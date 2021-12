OMS: Enfrentamos tsunami de infecciones del covid-19 en el mundo por delta y ómicron

La propagación del coronavirus covid-19 no se detiene a nivel mundial. La jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, advierte de la expansión de los brotes de la enfermedad del SARS-CoV-2. Para la epidemióloga es relevante que los gobiernos actúen antes de que se generen crisis sanitarias.

La científica comentó desde Ginebra, en Suiza, que está preocupada por la aparición de la variante ómicron cerca de las fiestas de final de año. Van Kerkhove dijo que “cuando el virus ómicron entre en poblaciones vulnerables habrá un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte”.

La experta de la OMS precisó que “nos enfrentamos a un tsunami de infecciones en el mundo, tanto de delta como de ómicron”. Al mismo tiempo, Maria Van Kerkhove llamó a que “los gobiernos: no esperen para actuar. Y no me refiero a confinamientos”. Por lo mismo sugirió una serie de medidas directas.

La jefa técnica del organismo vinculado a la ONU pidió que “antes de empezar a ver un aumento de las hospitalizaciones, por favor, usen las mascarillas, faciliten el teletrabajo, limiten los contactos con otras personas, eviten las reuniones, inviertan en ventilación, aumenten la vigilancia de los genomas del virus y tengan sus hospitales preparados”.

Van Kerkhove indicó a El País que “es el momento de actuar también contra la variante delta, porque está haciendo estragos. Incluso en Europa, que tiene altos niveles de vacunación”. Enseguida agregó que “hay grandes focos de personas vulnerables que todavía no se han vacunado”.