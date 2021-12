Ola de tornados en Estados Unidos: al menos 80 personas han muerto en Kentucky

Durante la madrugada de este sábado se registró una treintena de tornados en Estados Unidos que ha dejado un saldo de 79 muertos.

Así lo confirman medios internacionales, en donde se detalla que el desastre natural arrasó en los estados de Kentucky, Illinois, Missouri, Arkansas, Mississippi y Tennessee, ubicados al sureste del país.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la emergencia como una “tragedia inimaginable”, expresando que no escatimaría recursos para ayudar a los afectados por los 30 tornados. “Quizá la más devastadora de nuestra historia”, dijo sobre la tragedia.

“Esta mañana, me informaron sobre los devastadores tornados en el centro de los Estados Unidos. Perder a un ser querido en una tormenta como esta es una tragedia inimaginable. Estamos trabajando con los gobernadores para asegurarnos de que tengan lo que necesitan mientras continúan la búsqueda de sobrevivientes y las evaluaciones de daños”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue.

— President Biden (@POTUS) December 11, 2021