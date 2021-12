Pepe Mujica se quedó dormido durante acto del gobierno de Argentina en la Plaza de Mayo

Un particular momento protagonizó el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, quien participó en el acto por el 38° aniversario del retorno a la democracia en Argentina, que encabezó el presidente Alberto Fernández.

Junto con Cristina Fernández y el exmandatario brasileño Lula da Silva, Mujica se hizo parte de los discursos en el acto oficial que se realizó en la Plaza de Mayo. Hizo un llamado a “cuidar la democracia” y “no estropearla”.

“La democracia no es perfecta y no puede serlo, porque los humanos no somos perfectos, pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor“, expresó el exmandatario uruguayo, fiel a su estilo.

¿Meditación o sueño?

Los discursos políticos se realizaron al frente de la Casa Rosada. Debido a la maratónica jornada y a sus 86 años, se mostró algo cansado por lo extenso del día y los discursos.

Ocurrió entonces que, cuando Alberto Fernández agradeció la asistencia de los invitados internacionales, y dijo “primero a mi querido Pepe”, Mujica fue sorprendido en una situación de meditación.

De hecho, la propia Cristina Fernández le tocó el brazo para que el exmandatario de Uruguay reaccionara y levantara la cabeza.

Pese al comprensible momento que vivió en Argentina, Pepe Mujica continuó dando muestras de sencillez en torno a la forma de hacer política. Y, por supuesto, vaticinó que Lula da Silva volverá a la presidencia para suceder a Jair Bolsonaro, cuya gestión ha sido fuertemente criticada.