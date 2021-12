Ecuador postergó el regreso a las salas de clases por temor a la variante ómicron

Un país sudamericano toma medidas ante una nueva variante del coronavirus covid-19. El gobierno de Ecuador mantuvo postergado el retorno de loes estudiantes a las salas de clases hasta en 2022. Se trata del único grupo de la población que no tiene autorizado su reintegro a las labores cotidianas.

La medida del ejecutivo responde a la aparición de la cepa ómicron, la que fue detectada inicialmente en el sur de África. Esto implica que tres millones de menores en edad escolar permanecerán en las clases con modalidad virtual hasta febrero o hasta mayo del año venidero.

En diciembre debía comenzar un plan por fases para retomar la presencialidad con el 100% de los alumnos. En territorio ecuatoriano los niños y adolescentes tienen dos calendarios, según la mitad andina y la amazónica, para evitar las inclemencias del calor y las lluvias torrenciales.

En esa nación latinoamericana las autoridades sanitarias aún no detectan ninguna infección de la nueva variante del virus. El titular de la Unión Nacional de Educadores de la provincia de Guayas, Hilario Beltrán, expresa que la pandemia “en Ecuador, ha desnudado un problema real del sistema educativo”.

Beltrán expresa a El País que “no hay recursos, no hay presupuesto y los padres están preocupados porque no hay condiciones apropiadas para enviar a sus hijos a las aulas”. El profesor de un barrio de Guayaquil asegura que “vamos a las escuelas y damos clase, pero no van los alumnos. Los padres necesitan tener seguridad plena”.