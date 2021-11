Tres personas murieron y otras seis resultaron heridas durante un tiroteo en el Oxford High School de Michigan

Otra terrible noticia dieron a conocer hace pocos minutos desde Estados Unidos, debido a que tres personas murieron durante un tiroteo en el Oxford High School en Michigan.

Según señalaron las autoridades, todos los fallecidos serían estudiantes del establecimiento educacional al norte de Detroit.

Michael McCabe, sheriff del condado de Oakland, señaló al respecto que otras seis personas recibieron disparos, de las cuales se cree que al menos una es profesora.

“El sospechoso del tiroteo es un estudiante de segundo año, de 15 años, en la escuela secundaria“, aseguró McCabe.

En esa línea, la autoridad relató que “los agentes de la oficina del sheriff lo confrontaron y lo detuvieron. El joven de 15 años no se resistió al arresto, invocó su derecho a no hablar y no les está diciendo nada a los agentes de la ley en este momento”.

Cabe consignar que tras el tiroteo, todos los estudiantes fueron evacuados y están siendo reubicados en un reducto cercano para reunirse con sus familiares.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO…

