Detectan dos casos de la nueva variante del coronavirus ómicron en Reino Unido

Este sábado, el ministro británico de Salud Sajid Javid informó que se detectaron dos casos de covid-19 correspondientes a la nueva variante ómicron en Reino Unido.

Según explicó la autoridad, ambos casos tienen directa relación con un reciente viaje al sur de África. “Hemos sido informados por la Agencia de Salud del Reino Unido de dos casos de la variante ómicron. Los dos casos están vinculados y existe una conexión con los viajes al sur de África”, señaló.

“Estas personas se aislaron a sí mismas en sus hogares mientras se realizan más pruebas y rastreo de contactos“, agregó la autoridad británica.

Cabe consignar que el Reino Unido fue uno de los primeros países en poner restricciones a los viajes aéreos desde y hacia África.

