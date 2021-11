Un niño de 10 años y otras dos personas resultaron heridas durante un tiroteo en centro comercial de Carolina del Norte

Un tiroteo dentro de un centro comercial de Carolina del Norte, en Estados Unidos, fue reportado este viernes durante la celebración del Black Friday.

La policía local llegó al lugar minutos después de ser alertados por testigos, y de inmediato encerrando a los clientes dentro de las tiendas mientras investigaban.

En total fueron tres personas quienes recibieron disparos y tres más resultaron heridas durante el tiroteo, entre ellos un niño de 10 años, quien recibió una bala de rebote, aunque el menor se encuentra fuera de riesgo vital.

Los compradores aseguraron a los medios presentes que una multitud de personas comenzaron a salir corriendo del recinto después del ruidoso altercado, que comenzó con gritos e incluyó lo que sonaban como disparos.

Por su parte Patrice Andrews, jefe de la policía, agregó que “la mayoría de los involucrados en el tiroteo huyeron después del incidente, pero una persona está detenida, se recuperó un arma y la policía está entrevistando a testigos”.

Cabe consignar que hasta el momento no se han registrado víctimas fatales.

😓Possible shooting at #SouthpointMall in #Durham #NorthCarolina. I still go to this mall specifically for the Nordstroms & my hairdresser used to be in the #TheStreetsofSouthPoint. I hope this is a false alarm. Side note… Charlotte, NC location has gone downhill, too!😞 https://t.co/p4NxSrD182

