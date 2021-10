Michelle Bachelet condenó golpe de Estado en Sudán y llamó a militares a retirarse de las calles

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, condenó el golpe de Estado perpetrado por militares en Sudán y los llamó a respetar el orden constitucional y a retirarse de las calles.

“Condeno enérgicamente el golpe militar en Sudán (…) Las autoridades militares deben respetar el orden constitucional y el derecho internacional aplicable, retirarse de las calles y resolver las diferencias que tengan con el componente civil del Consejo de Transición a través del diálogo y la negociación“, señaló.

Asimismo, Bachelet lamentó la detención del primer ministro y de autoridades de Gobierno de Sudán durante el golpe de Estado, pidiendo su liberación. “Lamento profundamente el arresto reportado del Primer Ministro, varios Ministros, líderes de las Fuerzas de la Libertad y el Cambio y otros representantes de la sociedad civil, y pido su liberación inmediata“, agregó.

Según consignó El País, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este martes en una sesión de emergencia a puertas cerradas para abordar el golpe de Estado en Sudán y que “amenaza con enterrar su camino hacia la democracia”.

