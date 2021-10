Dictadura de Myanmar asegura que liberarán a más de 5.000 prisioneros políticos

El jefe de la junta militar que gobierna Myanmar, Min Aung Hlaing, anunció la liberación y retiro de cargos contra 5.636 prisioneros políticos. La dictadura asegura que se trata de personas arrestadas en las protestas contra el golpe de estado. El aviso lo hizo el general en un mensaje por la televisión oficial.

El militar precisó que las personas que deseen dejar la cárcel deben firmar un documento donde se comprometen a no cometer más actos de violencia. Entre los potenciales liberados están 24 artistas y diez personeros acusados de sedición contra el régimen que comanda el ejército.

Por el momento se desconoce si la acción de la dictadura incluye a políticos de alto nivel, como la mandataria electa y depuesta Aung San Suu Kyi y el expresidente Win Myint. Ambos políticos están involucrados en varios polémicos y cuestionables procesos judiciales presentados por la junta militar.

Desde el golpe militar se instaló una fuerte represión contra la resistencia ciudadana. La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) indica que más de 7.350 personas fueron capturadas por el régimen. El anunció llega tras la exclusión de Myanmar de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

The Irrawaddy informa que a la Asean fue invitado un “representante no político” de la ex Birmania. De esa forma se dejaba fuera de la cita al general Min Aung Hlaing. El bloque considera que la dictadura hizo “insuficientes” avances para solucionar la crisis política y social.