Mujer colombiana que programó su eutanasia no podrá realizarla tras revisión de comisión científica

Recientemente se conoció la historia de Martha Sepúlveda, una mujer colombiana de 51 años que había programado su eutanasia para mañana domingo: sin embargo, y tras una decisión médica, no podrá realizar este procedimiento.

Recordemos que en julio de 2021, la Corte Constitucional de Colombia aprobó la ampliación del acceso a la eutanasia para pacientes con enfermedades no terminales, esto es, que las personas tengan “un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable”.

La paciente sufre de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que si bien no es una enfermedad terminal, sí es incurable y neurodegenerativa.

Las razones de la suspensión de la eutanasia

Ahora, el Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) determinó, tras la revisión de una comisión médica, que la mujer colombiana no podrá someterse a la eutanasia.

“Según reunión en la cual se revisó y analizó de nuevo de forma amplia y suficiente la solicitud de la señora Martha Liria Sepúlveda, concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento a morir con dignidad a través de eutanasia, programado para el día 10 de octubre de 2021″, reza el comunicado de la entidad.

La razón, según Incodol, “es por eso que, al contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente, se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité”.

Días antes, en entrevista con Caracol, Martha Sepúlveda contó su caso y señaló que “si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios, pero, repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos”.