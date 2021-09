Trabajadores de escuelas de Nueva York serán vacunados contra el Covid-19 por orden judicial

Un tribunal de Nueva York sentenció que el mandato del alcalde Bill De Blasio para la vacunación de los trabajadores de las escuelas públicas debe ser cumplido. La medida indica que docentes y funcionarios deben presentar una prueba que recibieron al menos una dosis contra el Covid-19.

Los tres jueces descartaron las reticencias médicas o religiosas de algunos empleados, lo que dilató por semanas el proceso. El fallo fija la vacunación obligatoria de más de 150.000 empleados en los colegios de Nueva York. La sentencia termina con los dos aplazamientos permitidos por cortes del estado y federal.

La decisión del tribunal puede abrir un mandato que incluya a los funcionarios de la administración local y estatal de Nueva York. De Blasio dijo que casi el 97% de los directores y el 95% de los profesores están vacunados. Para los auxiliares de las escuelas la inmunización un 87% posee al menos una dosis.

La alerta la pusieron los sindicatos, quienes pidieron un mayor plazo para la vacunación. La gobernadora Katy Hochul anticipó que recurrirán a la Guardia Nacional para enfrentar el ausentismo. La demócrata también planteó la opción de declarar el estado de emergencia ante una escasez de personal.

The New York Times indica que De Blasio dijo este lunes que no teme un ausentismo masivo en la zona urbana. El alcalde cree que sí pueden existir dificultades en localidades más pequeñas. En paralelo el departamento de salud emitió un mandato de vacunación para el personal sanitario.