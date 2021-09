El drama de un periodista afgano: “He asumido que los talibanes me terminarán matando”

Hace casi un mes que el reconocido periodista afgano Saeed Shinwari se encuentra viviendo en la sede televisiva de ToloTV, ante la amenaza de los talibanes.

“He asumido que me terminarán matando”, señaló el comunicador de 31 años, quien durante todo este tiempo se ha mantenido alejado de su familia.

En declaraciones recogidas por El País, Shinwari detalló que tras llegar a Kabul, los talibanes concurrieron hasta su domicilio para registrar sus pertenencias.

“Fueron a mi casa y revolvieron todo. Mi madre les preguntó qué buscaban y le dijeron que alguna tarjeta que me vinculara al Gobierno. Desde entonces, el estrés no me deja comer, ni sonreír, me siento deprimido. ¿Qué puedo hacer?”, sostuvo el periodista afgano.

“Una cosa que tienen en común la república y los talibanes, en realidad todos los gobiernos de este país desde los muyahidines, es que les encanta la prensa extranjera, pero odian a los medios locales”, detalló, agregando que “si los talibanes te detienen a ti, te tratarán con respeto; si me detienen a mí, lo más probable es que me golpeen por mis programas y por mi carrera”.

Esta no es la primera vez que Saeed Shinwari se ve envuelto en una situación de violencia, puesto que ya había sido amenazado años antes por una rama de ISIS.

“Los odio con todas mis fuerzas. Nos han arrebatado nuestro país. Si pierdes dinero, no pasa nada, puedes recuperarlo; pero si pierdes tu país, lo has perdido todo“, cerró.