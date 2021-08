“No soy tu compañera, soy tu compañere”: estudiante reclamó en plena clase virtual por el no uso del lenguaje inclusivo

Un escándalo se viralizó a través de TikTok: en medio de una clase virtual, en la Ciudad de México, una estudiante explotó de furia por el modo en que un compañero se refirió a su persona y no utilizar el lenguaje inclusivo.

¿La razón? Se considera persona no binaria (“no binarie”, como se menciona en el lenguaje inclusivo), por lo que no quieren que la traten por su sexo femenino. Su nombre es Andra Escamilla y el incidente que protagonizó generó un enorme debate en las redes sociales.

En esta etapa del siglo XXI y en el marco de la lucha por la diversidad sexual, persiste la polémica en torno a las personas no binarias, la sexualidad y el lenguaje inclusivo, ya que en el idioma español y en la opinión pública de generaciones anteriores no se ocupan ni se han oficializado los pronombres “elle” o “nosotres”.

El video de TikTok se viralizó en las redes sociales pasando por diferentes plataformas y generando muchos comentarios al respecto. En las imágenes, se puede ver cómo Andrea rompió en llanto después de corregir a su compañero en plena clase virtual.

“No soy tu compañera, soy tu compañere”, dijo antes de expresar su tristeza y de inmediato el otro estudiante trató de minimizar la cuestión, corrigiendo rápidamente su error y continuando con lo que quería decir en la clase. “Perdón, una disculpa, compañere”, afirmó el alumno.

De acuerdo con Luis Hernández, uno de los alumnos de la clase, se trataba de una exposición acerca del suicidio, pero Andra llevó el tema a otro terreno, algo que ha hecho en otras ocasiones, según el joven.

Además del video, también se viralizaron capturas de pantalla del chat, en el que Andra ya se mostraba molesta desde el momento en que se habló del género binario y no “binarie”. La discusión fue escalando a pesar de que los profesores intentaron intervenir y volver al tema de la ponencia en reiteradas ocasiones.

“Esta chica no es la primera vez que reacciona de forma violenta para referirse a la comunidad LGBT. Era una ponencia sobre el suicidio y el profesor dijo que la depresión no distinguía ningún factor particular de cualquier persona… pero cuando dijo género esta chava se alteró”, detalló.

Por otra parte también hubo mensajes de apoyo hacia la adolescente: “Veo pocas personas empáticas. Si Andra reaccionó así fue porque está cansadx, no puede más. Y probablemente tenga pensamientos suicidas. Está cansadx porque la gente le invalida, se burla. Además, cuando Andra escribe ‘la inclusión salva vidas’ lo dice todo. Ha pensado en el suicidio”, fue uno de los comentarios.