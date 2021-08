Terremoto en Haití: Primeras imágenes dan cuenta de grandes y severos daños en estructuras públicas y privadas

Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Haití durante la mañana de este sábado 14 de agosto, dejando varios daños visibles en infraestructuras públicas y privadas.

Pese a que todavía no hay información detallada de personas afectadas, heridas o fallecidas, el movimiento telúrico generó caos y confusión en la población de uno de los países más pobres de Latinoamérica.

Además, se dio una alerta de tsunami para las costas de ese país, donde durante los próximos minutos podrían comenzar a llegar trenes de olas entre 1 y 3 metros aproximadamente.

#BREAKING: Severe damage and casualties reported after 7.2-magnitude earthquake strikes northeast of Saint-Louis du Sud, Haitipic.twitter.com/pHfe92UlR2

— I.E.N. (@BreakingIEN) August 14, 2021