Manifestantes antivacunas atacaron los estudios de la BBC en Londres

Un grupo de manifestantes antivacunas atacan los estudios de la BBC ubicados en Londres para expresar su disgusto ante el proceso de inoculación.

Los asistentes a la manifestación tenían como objetivo irrumpir en las oficinas y poder asaltar el recinto como forma de expresar su descontento.

“¡Qué vergüenza!”, gritaban las personas que acudieron a este punto específico al señalar que la cadena se negó a emitir una información supuestamente veraz sobre la vacunación.

La manifestación fue convocada por Official Voice, un grupo antivacunas que protesta principalmente por la inoculación contra el covid en niños.

Según informan medios locales, la organización realizó el llamado al ataque a través de sus redes sociales, buscando atacar a la prensa.

Señalan que “Los medios de comunicación son el problema” y realizaron varias advertencias a través de Instagram apuntando a que “las mentiras se acabarán“.

Official Voice protesters try storming the BBC studios at white city but them come up against a heavy police presence- they are protesting against vaccine passports and vaccine for kids pic.twitter.com/FGTSJ6WLmu

— Paul Brown 🇬🇧 Browns fan🏈 London News 🎥Vlogger (@PaulBrown_UK) August 9, 2021