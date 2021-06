Familiares de víctimas del Covid-19 pidieron la salida del ministro de salud del Reino Unido

Una noticia que parecía de la farándula ahora pasa al ámbito político en el Reino Unido. Las familias de víctimas del Covid-19 pidieron la salida del ministro de salud Matt Hancock. A través de una misiva solicitan al primer ministro Boris Johnson que despida al secretario de estado.

Otras organizaciones exigen que Johnson pida la intervención del asesor de ética del gobierno. Hancock quedó en medio de un escándalo al ser captado besando a su amante, la asistente Gina Coladangelo. El punto es que el ministro incumplió las reglas sanitarias en plena pandemia.

Hancock eligió disculparse sólo por romper “la guía” de distanciamiento social. Un circuito cerrado de televisión lo captó en pleno romance con su asistente, una funcionaria del departamento de salud. El ministro aseveró que lo sentía “mucho” por defraudar a la gente.

Este viernes se publicaron las imágenes de Hancock y Coladangelo al interior de su oficina ministerial. Los líderes del opositor Partido Laborista calificaron su posición como “desesperadamente insostenible”. Downing Street dijo que el primer ministro había aceptado la disculpa del ministro.

El ejecutivo británico aseveró que se rompieron las reglas y “considera el asunto cerrado”. En paralelo Matt Hancock pidió “privacidad” para tratar este “asunto personal”. Algunos expertos describieron que pudo violar la ley con respecto a las restricciones ante el nuevo coronavirus.

The Guardian detalla que el grupo Covid-19 Bereaved Families For Justice pidió la renuncia del ministro. Esa agrupación también representa a quienes pierden a sus seres queridos a causa de la emergencia. La policía londinense aseveró que no estaban investigando ningún delito.