Mount Recyclemore: Instalaron enorme escultura de basura electrónica en las cercanías de la cumbre G7 2021

Durante esta semana se apareció una enorme escultura de basura electrónica en una playa de Cornualles, en Reino Unido, que tiene los rostros de los líderes que encabezarán la próxima cumbre del Grupo de los Siete (G7).

La obra llamada Mount Recyclemore fue creada por el artista Joe Rush, junto a WasteAid y musicMagpie, para “generar conciencia sobre la amenaza ambiental de los desechos electrónicos durante la cumbre del G7”, señalaron.

Muy al estilo del Monte Rushmore de Estados Unidos, esta obra representa los rostros de los líderes que formarán parte de la reunión internacional:

Respecto a la presentación y objetivo de la escultura, WasteAid indicó que “si no clasificamos el reciclaje de desechos electrónicos, las unidades de disco, las placas de circuitos, los paneles solares y las baterías de vehículos eléctricos podrían verse afectados por la falta de disponibilidad de metales raros“.

Bajo ese punto, la organización señaló que “se han hecho llamamientos para hacer obligatorio el reciclaje de residuos electrónicos, preservar los recursos necesarios para la tecnología baja en carbono y cumplir los objetivos climáticos”.

"Mount Recyclemore"

According to the UN, the current 53 million tonnes of e-waste generated annually worldwide will more than double by 2050, making it the fastest growing waste stream in the world.

Donate your electronics to WasteAid today at https://t.co/zKIBheqlBC pic.twitter.com/sqPpGvO3zO

— WasteAid (@WasteAid) June 9, 2021