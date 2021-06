Ministerio de Salud de Perú confirmó variante india del covid-19 en ese país

El covid-19 avanza sin dar tregua en todo el mundo, y las variantes de la enfermedad suman y siguen. Ahora, en Perú, se detecto un nuevo caso que pone en estado de alerta no solo al Gobierno peruano, si no que además a todo el continente.

Durante la noche de este marte, el Ministerio de Salud de Perú confirmó el primer caso de la variante india del covid-19 en una mujer de 78 años en la ciudad de Arequipa.

Así lo ratificó el titular de Salud de ese país. “Queremos informar, en el marco de la transparencia que el Gobierno hace en el seguimiento de todas las políticas, que se ha identificado en Arequipa un caso de lo que se denomina hoy la variante Delta, pero que es la variante de la India, que no había en el país y que hemos detectado por el seguimiento que viene haciendo a nivel nacional”, comentó Óscar Ugarte.

“Se trata de una paciente de 78 años del distrito de Cerro Colorado, de Arequipa, que presentó los síntomas característicos de la enfermedad a mediados de mayo y en una muestra tomada el 15 de mayo se ha verificado que es y corresponde a la variante Delta, así es la nueva clasificación a nivel internacional”, agregó el ministro de Salud.

La misma autoridad informó que la paciente se encuentra realizando la cuarentena correspondiente, que no ha realizado viajes en el último tiempo y que solo ha tenido contacto con una persona que, se sospecha, también estaría contagiado con covid-19, pero sin identificar si también se trata de la variante india.

Según las últimas cifras entregadas por el Ministerio de Salud de Perú, el país vecino presentó 1.676 nuevos casos confirmados de covid-19, llegando de esta manera al 1.991.203 contagiados en total en ese país. Hasta este martes, la pandemia ha cobrado la vida de 187.479 peruanos.