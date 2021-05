Junta militar de Myanmar ordena la disolución del partido que ganó las elecciones

El jefe de la comisión electoral de la junta militar planteó disolver al partido ganador de las elecciones. El designado Thein Soe acusó de “traidores” a los dirigentes de la Liga Nacional para la Democracia (LND). Además indicó que hubo “fraude electoral” en Myanmar.

El funcionario se alineó con la dictadura y reiteró las acusaciones sin pruebas. Soe dijo que “pronto” se iniciarán acciones legales contra LND. La coalición ganó por distancia las elecciones de noviembre de 2020 y su líder Aung San Suu Kyi resultó como mandataria electa.

Myanmar Now informa que el titular del organismo no presentó pruebas. Thein Soe manifestó que el gobierno de la LND infló las listas de votantes y permitió votar a quienes no tenían carnet de identidad. Además dijo que usaron la votación anticipada para beneficiar al partido.

La Red Asiática para Elecciones Libres (Anfrel) describió los resultados de la votación como “en general, representativos de la voluntad del pueblo de Myanmar”. El informe final del organismo sobre la elección fue publicado a principios de la actual semana.

La junta se comprometió a organizar nuevos comicios luego de un año, sin precisar una fecha. Los militares mantienen bajo arresto domiciliario a Suu Kyi, contra quien recaen seis cargos penales. La líder del LND ya cumplió 15 años en arresto domiciliario en la anterior junta militar de 1988 a 2011.

Deutsche Welle precisa que los abogados de Aung San Suu Kyi rechazan con fuerza las acusaciones de los militares. El ejército birmano justifica el golpe de estado por un supuesto fraude electoral. Las votaciones de noviembre fueron considerados legítimas por los observadores internacionales.