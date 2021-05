Presidente de Colombia no descartó decretar estado de conmoción interior para enfrentar protestas en su contra

El presidente de Colombia, Iván Duque, no descartó decretar el estado de conmoción interior para enfrentar las protestas en contra de su gobierno, en las que han muerto al menos 19 personas a manos de la policía, de acuerdo con denuncias de ONG de derechos humanos.

“Uno como jefe de Estado no puede renunciar a ninguna de las herramientas que le dan la Constitución y la ley. La Ley 137 del 94, que es la que reglamenta el estado de conmoción interior, tiene herramientas taxativas que se pueden emplear y están orientadas a que se empleen, únicamente si los mecanismos ordinarios no funcionan. Han sido usadas en muy pocas ocasiones. A la pregunta si se renuncia a esta herramienta, ni a esa ni a ninguna otra herramienta constitucional“, dijo el mandatario en entrevista con Blu Radio.

Además, el presidente colombiano afirmó que está dispuesto a reunirse con el expresidente Juan Manuel Santos y con opositores como el senador Gustavo Petro para buscar una salida a la crisis, la que se inició hace una semana con protestas en contra de un proyecto de reforma tributaria, el que finalmente fue retirado por el Ejecutivo.

“No soy persona de sesgos. Muchas personas me decían si me reuniría con Timochenko, me he reuní con él. Si lo he hecho con él, ¿Cómo no me voy a reunir con otros dirigentes políticos? Los espacios de conversación uno no los puede cercenar”, declaró.

Duque también tuvo palabras para los cuestionamientos internacionales hacia la brutalidad policial. “Las formas en las que se han enfrentado las situaciones de orden público en la última semana ha sido a través de los Puestos de Mandos Unificados, en los que están presentes la Procuraduría y Contraloría. Cada una de las actuaciones del Esmad se han hecho a la luz de los protocolos que han sido fijados y que en los últimos meses han suscitado tanta discusión”, dijo.

Sobre las denuncias de desapariciones, Duque afirmó: “Claro que nosotros hemos sido contundentes cuando se han presentado abusos, pero debemos tener claro que tampoco podemos tener tolerancia con quienes atentan contra los policías y soldados de nuestro país. No es tapar el sol con un dedo”.

El presidente colombiano también pidió a los ciudadanos unirse “en el rechazo categórico, enfático” en contra de lo que denominó actos de “vandalismo”. “Tenemos que enfrentarlo con las herramientas que nos ofrece el Estado de derecho”, dijo.

“Sin lugar a dudas, en una democracia existe el derecho de protestar pacíficamente. Cuando vemos hechos de violencia vandálica, de terrorismo urbano, que causa daño a la infraestructura pública. Esas conductas son sistemáticas y tenemos que combatirla”, añadió.