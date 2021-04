Comisión Europea busca el ingreso de los estadounidenses vacunados contra el Covid-19

En el viejo continente ya están pensando en el turismo internacional. La Comisión Europea (CE) recomendará a los veintisiete de la Unión Europea (UE) que reciban a los estadounidenses que completaron su vacunación contra el Covid-19. Así lo planteó la titular de ese organismo Ursula Von der Leyen.

Von der Leyen manifestó que los turistas pudieran viajar si completaron el tratamiento anti coronavirus. El aviso de la autoridad europea llega a más de un año del cierre de las fronteras para viajeros no esenciales. La encargada no especificó cuándo entraría en vigencia el levantamiento de esas restricciones.

The New York Times detalla que el plan es para la temporada de verano del hemisferio norte. La mandamás manifestó que cada país decidirá si mantienen o no los vetos a los viajes. Para Von der Leyen los países aceptarán a quienes recibieron las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

La EMA aprobó las tres vacunas que se utilizan en EEUU: Moderna, Pfizer y Janssen (filial de Johnson & Johnson). La mandamás de la CE recalcó que “esto permitirá la libre circulación y los viajes a la Unión Europea”. Von der Leyen celebró que EEUU hiciera un “gran progreso” con su vacunación.

Según la campaña, el 70$ de los adultos norteamericanos el 70% de los adultos estará vacunado a mediados de junio. Hasta ahora el 27% de la población está vacunada, en algo más de 90 millones de personas sobre una población de unos 330 millones. En abril los países pactaron reservar la posibilidad de imponer restricciones y cuarentenas a los viajeros.