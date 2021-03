ONU advirtió que el agua contaminada de Fukushima es un grave riesgo

Un equipo experto de ONU subrayó que el agua contaminada guardada en Fukushima es un grave riesgo para el medioambiente. Por eso enfatizaron que sería “inaceptable” liberarla en el Océano Pacífico. La planta que vivió un desastre en 2011 alberga el agua utilizada en los reactores nucleares.

Los especialistas plantearon que liberarla “sería un fracaso para la defensa de los DDHH, incluyendo los de niñas y niños”. Los científicos expresaron que lanzar el líquido expone “a más riesgos dentro y fuera de Japón”. Ese parece ser el plan que aún mantiene vigente el gobierno nipón.

El grupo planteó que la mayor radiactividad proviene del “combustible nuclear fundido en los tres reactores”. Los expertos agregaron que ese contenido “sigue contaminando agua fresca subterránea”. El texto recalca que “miles de personas siguen sufriendo las graves consecuencias”.

Los cinco expertos enfatizaron que “continúa afectando su salud física y mental, de sustento y calidad de vida”. El equipo indicó que “Japón necesita estar en total conformidad con sus obligaciones en DDHH”. Más de 40.000 residentes siguen evacuados sin ayudas financieras, médicas y de vivienda.

El grupo de ONU comentó que hay personas que “sienten que se les obliga a regresar a zonas que aún no son seguras”. Por ello pidieron a las autoridades “la protección de la población afectada”. También le recordaron a Japón “sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

